https://static.news.ru/photo/1cf23546-aada-11e9-b36f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Портал государственных органов Псковской области

Участники археологической экспедиции «Горожане-2019» обнаружили в Псковской области более 350 старинных предметов.

При раскопках торгово-ремесленного поселения у деревни Горожане в этом году найдено свыше 350 индивидуальных находок. Очевидно, что будет больше, поскольку полевые работы продолжаются. Среди находок — восемь арабских монет-дирхемов, а также другие предметы импорта, преимущественно бусы, предметы вооружения, украшения и прочие, — рассказал РИА Новости один из участников экспедиции.

По его словам, раскопки в средневековом поселении Горожане в Псковской области археологи ведут с 2016 года. Оно является памятником эпохи викингов с хорошей сохранностью культурных отложений и богатым вещевым материалом.

Ранее News.ru сообщал, что кости с рисунками, созданными около 125 тысяч лет назад, обнаружили археологи в Китае. По словам китайского учёного Чжаньяна Ли, исследователи нашли два фрагмента кости, на которых начерчены семь прямых линий. Четыре линии были присыпаны осадком красного минерала, из которого изготовляли охру. Эксперты считают, что линии выцарапаны специально — они достаточно глубокие, а порошок в них втирали намерено.