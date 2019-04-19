Опрос, проведённый Общероссийским народным фронтом в конце 2018 года, показал, что многие российские учёные вынуждены работать на устаревшем лабораторном оборудовании. Об этом News.ru рассказали в пресс-службе ОНФ. Общественники считают, что результаты исследования подчёркивают важность скорейшего выполнения одной из задач «майского указа» президента России — обновления не менее 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Своим мнением о состоянии приборной базы в научных подразделениях, а также перспективах обновления такого оборудования поделились более 400 преподавателей вузов и работников исследовательских организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других научных центров России.

Опрос показал, что доля устройств старше пяти лет (таких как центрифуги, спектрофотометры, оптические микроскопы, аналитические весы) превышает две трети от общего числа доступного ученым оборудования. При этом, как признаются учёные, от 5% до 10% технологически сложных приборов (например, центрифуг) неисправны. А в ряде организаций некоторых базовых устройств и вовсе нет в прямом доступе, поэтому учёным приходится обращаться за помощью к своим коллегам, у которых подобные приборы имеются.

«Такая ситуация сказывается на эффективности работы российских научных коллективов. Так, многие опрошенные признались, что из-за поломки того или иного прибора они были вынуждены приостанавливать свою исследовательскую деятельность до тех пор, пока вышедшее из строя оборудование не было отремонтировано или заменено на новое. Из-за отсутствия резервной техники в 50% случаев средняя продолжительность простоя в работе составила от одной недели до двух–трех месяцев, а более 10% респондентов ждали своих рабочих инструментов на протяжении четырех–шести месяцев. По мнению большинства ученых (75%), данная ситуация свидетельствует о том, что эффективность системы поставки запасных частей и ремонта лабораторного оборудования в России крайне низкая», — отметил эксперт ОНФ, руководитель экспертного комитета Новосибирского госуниверситета Пётр Меньшанов.

Такое положение в российской науке сложилось не одномоментно, а вследствие регулярного приобретения достаточно дорогостоящего и трудно восстанавливаемого оборудования иностранного производства. В частности, треть научных коллективов в настоящее время использует исключительно зарубежные приборы, у другой трети опрошенных иностранное оборудование (из Германии, США, Японии и Китая) составляет свыше половины используемого ими приборного парка.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Доверие российских учёных к отечественным приборам в последние годы пошатнул негативный опыт работы с отдельными устройствами. По мнению респондентов, многим российским приборам в настоящее время не хватает таких качеств, как удобство использования (59%), долговечность (47%) и отказоустойчивость (37%). На сегодняшний день лишь 40% научных сотрудников готовы приобрести из двух абсолютно идентичных по качеству и цене лабораторных приборов отечественное оборудование, а не импортное. Вместе с тем многие ученые отметили, что оборудование периодически выходит из строя независимо от страны-производителя.

«Но нередко обнаруженный перекос в пользу зарубежного оборудования не связан с отсутствием производства различных приборов на территории России. Как оказалось, более половины российских ученых не знают о существовании изготавливаемых в России базовых и высокотехнологичных приборов (например, низкотемпературных морозильников и атомно-силовых микроскопов). Как следствие, многие исследователи из-за низкой маркетинговой активности отечественных производителей вынуждены приобретать зарубежное оборудование», — пояснил Меньшанов.

На вопрос «Каким должно быть поставляемое научное оборудование?» две трети респондентов ответили — дешёвое в обслуживании и долговечное, еще 56% опрошенных считают, что оно должно быть удобным в использовании и точным.

«Несмотря на имеющийся негативный опыт, подавляющее большинство ученых уверены, что Россия способна производить базовые и высокотехнологичные лабораторные приборы. Исследователи признались, что они готовы работать на оборудовании российского производства, если оно будет сопоставимо по своим характеристикам с лучшими импортными приборами. Кроме того, 90% научных работников считают, что производителям отечественного оборудования необходимо давать обратную связь о качестве поставляемой продукции», — рассказал Меньшанов.

Он подчеркнул, что результаты проведённого опроса в полной мере отражают позицию Народного фронта о необходимости проведения на постоянной основе мониторинга мнения ученых, изобретателей, врачей и других пользователей лабораторного оборудования о плюсах и минусах применяемых приборов, а также проведения критического сравнения технических и других характеристик российских и зарубежных устройств.

«Критические отзывы ученых об используемых в работе российских приборах могут стать важным механизмом для дальнейшего повышения качества производимого в нашей стране оборудования. При этом производители качественной техники должны иметь приоритетное право поставлять свои изделия в ведущие российские организации», — считает Меньшанов.

Валерий Мельников/РИА Новости

Таким образом, отметил эксперт ОНФ, выполнение задачи «майского указа» по обновлению не менее 50% приборной базы ведущих организаций открывает уникальную возможность для развития российской приборостроительной отрасли и не должно вылиться в широкомасштабное приобретение дорогой зарубежной техники.

«В тех случаях, когда массового и недорого по себестоимости производства оборудования на территории нашей страны нет, правительству России следует задуматься над организацией коммерчески обоснованного производства отдельных и необходимых для повышения качества жизни населения приборов (например, современных лабораторных центрифуг и МРТ-томографов). При этом такие предприятия необходимо создавать на базе уже действующих в России производств с позитивным опытом поставок других образцов высокотехнологичной продукции, в том числе и зарубежным партнерам», — подвел итог Меньшанов.