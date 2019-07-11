Повышения температур на Земле могут сделать непригодными для жизни некоторые регионы планеты. К такому выводы пришли учёные Массачусетского технологического института (MIT).
Как пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger, исследования климатологов показывают, что в последние годы частота, интенсивность и продолжительность периодов сильной жары существенно возросли. Так, в Индии в этом году столбики термометров показывали +50,6 градусов. Учёные MIT полагают, что вскоре в Индии могут быть достигнуты пределы человеческой выживаемости.
Согласно прогнозам экспертов, до конца столетия глобальная температура повысится на 4,5 градуса из-за большого числа вредных выбросов. Учёные предупредили, что в таком случае непригодными для жизни могут стать часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.
Учёные подчеркнули, что изменение климата поставит под угрозу жизни более 1 млрд человек, пишет
Как писал News.ru, Индонезия лишилась более 30 тысяч гектаров земли за последние 15 лет из-за вызванной изменением климата и вырубкой лесов эрозии береговой линии.