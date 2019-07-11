https://static.news.ru/photo/6a6b2aca-a383-11e9-bdd8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gabriele Holtermann-Gorden/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Повышения температур на Земле могут сделать непригодными для жизни некоторые регионы планеты. К такому выводы пришли учёные Массачусетского технологического института (MIT).

Как пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger, исследования климатологов показывают, что в последние годы частота, интенсивность и продолжительность периодов сильной жары существенно возросли. Так, в Индии в этом году столбики термометров показывали +50,6 градусов. Учёные MIT полагают, что вскоре в Индии могут быть достигнуты пределы человеческой выживаемости.

Согласно прогнозам экспертов, до конца столетия глобальная температура повысится на 4,5 градуса из-за большого числа вредных выбросов. Учёные предупредили, что в таком случае непригодными для жизни могут стать часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.

Учёные подчеркнули, что изменение климата поставит под угрозу жизни более 1 млрд человек, пишет iz.ru .

Как писал News.ru, Индонезия лишилась более 30 тысяч гектаров земли за последние 15 лет из-за вызванной изменением климата и вырубкой лесов эрозии береговой линии.