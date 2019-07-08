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Владелец замка Рур во Франции построил самую большую в мире метательную машину — требюше. Такие использовались в Средневековье. Он надеется, что с помощью механизма сможет увеличить турпоток.

Высота машины составляет 21 м, она способна запустить снаряд весом около 136 кг на расстояние более километра со скоростью 200 км/ч. Летом стрельба из орудия для зрителей будет проводиться дважды...