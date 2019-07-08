Индонезия лишилась более 30 тысяч гектаров земли за последние 15 лет из-за вызванной изменением климата и вырубкой лесов эрозии береговой линии.
Больше всего пострадали центральный и восточный регионы острова Ява и северо-восточная часть острова Сулавеси. Морские пляжи районов теряют ежегодно до четырёх метров ширины.
Правительству необходимо подключить все стороны: региональные администрации, гражданское общество и общеобразовательные учреждения. Нужно начать восстанавливать мангровые леса, так как они не только защищают окружающую среду, но и приносят пользу экономике страны, — цитирует исследователя Бандунгского технологического института Арми Сусанди издание Jakarta Post.
Отмечается, что утерянную территорию можно сравнить с Джакартой — столицей государства, сообщает
Как ранее писал News.ru, землетрясение магнитудой 7,0 произошло возле берегов Индонезии, возможно цунами. Об этом сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).