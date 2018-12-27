USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,270 $   Brent54.52 $ Bitcoin3,798.06 $
МОСКВА-9°C06:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. наука

Илон Маск показал звездолёт для доставки людей на Марс

Илон Маск Albin Lohr-Jones/dpa/Global Look Press

Илон Маск

наука [ версия для печати ]

Глава американской компании SpaceX Илон Маск продемонстрировал строящийся в испытательном центре в Южном Техасе звездолёт Starship, якобы способный доставить на Марс более 100 человек за раз.

Фотографию корабля нового поколения Маск опубликовал на своей странице в Twitter. На снимке видны коническая конструкция чёрного цвета и цилиндрический блок с посадочными ножками.

Дизайн уникального звездолёта, разработанного компанией SpaceX, вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Многие раскритиковали внешний вид корабля будущего.

Ранее News.ru писал о том, что посольство РФ в США ответило главе компании SpaceX Илону Маску, который назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Дипмиссия отметила «потрясающее» сотрудничество двух государств в космической сфере.


#илонмаск #наука #космос
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта

читайте также
в мире 11:31, 23 декабря 2018
Илон Маск «покраснел» от стыда из-за российского двигателя
технологии 08:44, 19 декабря 2018
Илон Маск открыл скоростной туннель под Лос-Анджелесом
в мире 11:13, 3 ноября 2018
Илон Маск назвал 2018-й худшим годом своей жизни
Лента новостей
общество 06:31
Работники сети «Красное&Белое» провели ночь на морозе
происшествия 06:24
Пассажир зарезал таксиста в центре Москвы
в мире 05:48
The New York Times уличила Трампа в «откосе» от армии
в мире 05:32
Работающий в Киеве журналист из Австрии призвал Запад спасти его
наука 05:08
Ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома Восточный
Другие новости
наука 05:08
Ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома Восточный
наука 01:51
Ракета «Союз-2.1а» признана готовой к запуску
наука 15:24
Учёные идентифицировали белки и липиды мамонта
наука 13:36
Первый клонированный котёнок появится в Китае в 2019 году
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top