Илон Маск показал звездолёт для доставки людей на Марс

https://news.ru/storage/news/500432111dc2f1a30f94c2337806cc4d/89ba313e-2640-4a16-ba21-ba69fabb25a0_850.jpg Albin Lohr-Jones/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Глава американской компании SpaceX Илон Маск продемонстрировал строящийся в испытательном центре в Южном Техасе звездолёт Starship, якобы способный доставить на Марс более 100 человек за раз.

Фотографию корабля нового поколения Маск опубликовал на своей странице в Twitter. На снимке видны коническая конструкция чёрного цвета и цилиндрический блок с посадочными ножками.

Stainless Steel Starship pic.twitter.com/rRoiEKKrYc — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2018

Дизайн уникального звездолёта, разработанного компанией SpaceX, вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Многие раскритиковали внешний вид корабля будущего.

Ранее News.ru писал о том, что посольство РФ в США ответило главе компании SpaceX Илону Маску, который назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Дипмиссия отметила «потрясающее» сотрудничество двух государств в космической сфере.