USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,278 $   Brent53.77 $ Bitcoin3,802.11 $
МОСКВА-3°C07:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. наука

Найдено простое средство от новогоднего похмелья

Lutz Wallroth/http://imagebroker.com/#/search/Global Look press

наука [ версия для печати ]

Специалисты китайского университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу назвали лучшее средство от похмелья. Исследование показало, что с этим недугом хорошо справляется газировка с лимонным соком.

Дело в том, что газированная вода с лимоном способствует уменьшению концентрации ацетальдегида в крови, образующегося после чрезмерного употребления алкоголя.

Газированный напиток, рекомендуемый учёными, активизирует фермент, ускоряющий усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма человека. Кроме того, пузырьки углекислого газа увеличивают поверхность всасывания жидкости, благодаря чему она быстрее поступает в кровь.

Эксперименты показали, что похмелье возникает у людей не от излишнего употребления спиртных напитков, а из-за медленного процесса их усвоения организмом, говорится в статье, опубликованной на портале MedikForum.

Ранее News.ru писал о том, что новогоднее похмелье поможет среднему и малому бизнесу сделать сверхприбыль в последнем месяце 2018 года. Спрос на препараты от головной боли и алкогольного отравления в праздники вырастет на 400%. Доходы также увеличатся у сервисов, которые помогают преодолеть неприятные последствия праздника.


#наука #исследование #похмелье
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
общество 19:46, 24 декабря 2018
Новогоднее похмелье принесёт сверхдоходы врачам и аптекам
здоровье 20:43, 7 декабря 2018
Врач пил много лет ради идеального средства от похмелья
В настоящее время специалисты занимаются подбором состава будущего продукта
общество 09:57, 5 апреля 2018
Найден эффективный способ борьбы с похмельем
В настоящее время специалисты занимаются подбором состава будущего продукта
Лента новостей
происшествия 07:11
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
происшествия 07:00
Из-под завалов в Магнитогорске вытащили 10 человек
спорт 06:34
Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ по хоккею
происшествия 06:27
Подъезд жилого дома рухнул в Магнитогорске после взрыва
оружие 06:05
США назвали достоинства и недостатки советского танка Т-34
Другие новости
наука 13:52
Учёные объяснили тёмную энергию с помощью теории струн
наука 08:47
Китайский аппарат готов сесть на обратную сторону Луны
наука 16:55
Рогозин сообщил о неизвестных пусках с Плесецка
наука 13:49
Сверхтяжёлую ракету спроектируют в РФ в 2019 году
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top