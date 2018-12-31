Найдено простое средство от новогоднего похмелья

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Специалисты китайского университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу назвали лучшее средство от похмелья. Исследование показало, что с этим недугом хорошо справляется газировка с лимонным соком.

Дело в том, что газированная вода с лимоном способствует уменьшению концентрации ацетальдегида в крови, образующегося после чрезмерного употребления алкоголя.

Газированный напиток, рекомендуемый учёными, активизирует фермент, ускоряющий усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма человека. Кроме того, пузырьки углекислого газа увеличивают поверхность всасывания жидкости, благодаря чему она быстрее поступает в кровь.

Эксперименты показали, что похмелье возникает у людей не от излишнего употребления спиртных напитков, а из-за медленного процесса их усвоения организмом, говорится в статье, опубликованной на портале MedikForum.

Ранее News.ru писал о том, что новогоднее похмелье поможет среднему и малому бизнесу сделать сверхприбыль в последнем месяце 2018 года. Спрос на препараты от головной боли и алкогольного отравления в праздники вырастет на 400%. Доходы также увеличатся у сервисов, которые помогают преодолеть неприятные последствия праздника.