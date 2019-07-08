https://static.news.ru/photo/0d128512-a185-11e9-b374-fa163e074e61_1024.jpg «Сражение при Валутиной горе», Петер фон Гесс Фото: Петер фон Гесс/wikimedia.org

Останки, принадлежащие генералу Гюдену, одному из ближайших соратников Наполеона, обнаружили во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске. Он был смертельно ранен в бою при Валутиной горе в августе 1812 года и похоронен «как великий воин» в одиночной могиле в центре бастиона.

У останков отсутствует левая нога, она обрублена — как раз такое ранение получил генерал. Но, естественно, со стопроцентной уверенностью мы сможем утверждать это только после ДНК-экспертизы. Есть прямой потомок генерала Гюдена, у которого можно будет взять анализ, он уже согласился приехать в Москву, — рассказала РИА Новости вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова.

Если информация подтвердится, то останки планируют перезахоронить во Франции.

Имя Гюдена дважды упоминается на Триумфальной арке в Париже. Он один из известнейших генералов Франции.

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