https://static.news.ru/photo/36f0638e-a312-11e9-8e95-fa163e074e61_1024.jpg Первый контракт группы The Beatles с менеджером Брайаном Эпстайном Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подлинный контракт, заключённый между британской группой The Beatles и их менеджером Брайаном Эпстайном на старте их карьеры, продали на аукционе Sotheby's.

Подписанный 24 января 1962 года документ ушёл с молотка за £275 тыс. ($343 тыс.). Он был заключён через два месяца после того, как Эпстайн — владелец магазина грампластинок — впервые услышал группу.

На контракте стоят подписи четырёх участников The Beatles — Джона Леннона, Джорджа Харрисона, Пола Маккартни и Пита Беста. Подписи самого продюсера нет. Как объяснял Эпстайн, он не был уверен в своих силах на этом поприще, поэтому не хотел связывать группу. Тем не менее, именно работая с ним, The Beatles добились известности сначала в Великобритании, а затем и во всём мире, передаёт ТАСС . Пол Маккартни однажды назвал его «пятым битлом».

Ранее News.ru писал о том, что первое издание романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» ушло на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тысячи. Его рыночная стоимость оценивалась в £120–160 тысяч.