Американский музыкальны фестиваль Coachella опубликовал трейлер, рассказывающий о событии, которое традиционно проходит в городе Индио штата Калифорния в апреле.
Картина расскажет о двадцатилетней истории мероприятия и покажет его самые яркие моменты. В ленту также будут включены отрывки выступлений артистов. Трейлер
Спикерами в фильме выступили Билли Айлиш, Ice Cube, Перри Фаррелл из Jane's Addiction, а также организаторы события.
Как писал NEWS.ru, в 2020 фестиваль Coachella перенесён на октябрь. Это связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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