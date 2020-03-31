https://static.news.ru/photo/bdcfb7b8-7348-11ea-a4f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coachella/youtube.com

Американский музыкальны фестиваль Coachella опубликовал трейлер, рассказывающий о событии, которое традиционно проходит в городе Индио штата Калифорния в апреле.

Картина расскажет о двадцатилетней истории мероприятия и покажет его самые яркие моменты. В ленту также будут включены отрывки выступлений артистов. Трейлер опубликован на YouTube-канале Coachella.

Спикерами в фильме выступили Билли Айлиш, Ice Cube, Перри Фаррелл из Jane's Addiction, а также организаторы события.

Как писал NEWS.ru, в 2020 фестиваль Coachella перенесён на октябрь. Это связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.