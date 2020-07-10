Вышел клип на последнюю песню «Время и Стекло»

https://static.news.ru/photo/9bbe54fa-c284-11ea-aefc-fa163e074e61_660.jpg Группа «Время и Стекло» Фото: vremyaisteklo/instagram.com

Украинская группа «Время и Стекло» выпустила клип на песню Last Dance. Этой композицией коллектив завершает совместную карьеру.

Артисты также объявили тур «Финальные титры» и уже запланировали 15 концертных дат на родине.

Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы — из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы, — говорится в описании к ролику.

В марте участники «Время и Стекло» объявили о том, что группа прекратит своё существование. В 2020 году коллектив отметил своё десятилетие, писал NEWS.ru.