Вышел клип на последнюю песню «Время и Стекло»

Украинская группа «Время и Стекло» выпустила клип на песню Last Dance. Этой композицией коллектив завершает совместную карьеру.
Артисты также объявили тур «Финальные титры» и уже
Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы — из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы, — говорится в описании к ролику.
В марте участники «Время и Стекло» объявили о том, что группа прекратит своё существование. В 2020 году коллектив отметил своё десятилетие, писал NEWS.ru.
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