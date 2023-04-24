Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил NEWS.ru, что готов доказывать свою невиновность, если уголовное дело об оскорблении полицейского дойдет до суда. По словам музыканта, никакого конфликта с сотрудником полиции не было, и все это просто выдумка. Ранее исполнитель сообщил ТАСС, что уголовное дело было возбуждено после инцидента, произошедшего в одном из баров в Новосибирске. СМИ писали, что Кортнев тогда был задержан за неприличный жест, показанный правоохранителю.
Не знаю, как у полицейских, у меня с ними никакого конфликта не было. Все просто придумали и это я собираюсь доказывать. Если дело дойдет до суда, то буду оспаривать, — рассказал Кортнев.
Ранее певец заявил, что уголовное дело возбудили «абсолютно незаслуженно». Кортнев сказал, что запланировал встречу с адвокатом и собирается лететь в Новосибирск. По его словам, все будет происходить в рамках закона.
ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что на Кортнева завели дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), которым занимается отдел СК по особо важным делам. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере трех зарплат за месяц или год исправительных работ.