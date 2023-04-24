«Все придумали»: Кортнев про возбужденное против него уголовное дело Лидер группы «Несчастный случай» назвал уголовное дело об оскорблении полицейского выдумкой

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Музыкант Алексей Кортнев

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил NEWS.ru, что готов доказывать свою невиновность, если уголовное дело об оскорблении полицейского дойдет до суда. По словам музыканта, никакого конфликта с сотрудником полиции не было, и все это просто выдумка. Ранее исполнитель сообщил ТАСС, что уголовное дело было возбуждено после инцидента, произошедшего в одном из баров в Новосибирске. СМИ писали, что Кортнев тогда был задержан за неприличный жест, показанный правоохранителю.

Не знаю, как у полицейских, у меня с ними никакого конфликта не было. Все просто придумали и это я собираюсь доказывать. Если дело дойдет до суда, то буду оспаривать, — рассказал Кортнев.

Ранее певец заявил, что уголовное дело возбудили «абсолютно незаслуженно». Кортнев сказал, что запланировал встречу с адвокатом и собирается лететь в Новосибирск. По его словам, все будет происходить в рамках закона.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что на Кортнева завели дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), которым занимается отдел СК по особо важным делам. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере трех зарплат за месяц или год исправительных работ.