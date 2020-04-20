Валерия и Максим Фадеев выпустили клип, снятый в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/252bafb8-830a-11ea-a46f-fa163e074e61_660.jpg Певица Валерия Фото: valeriya/instagram.com

Певица Валерия и продюсер Максим Фадеев опубликовали клип на песню «До предела», который был снят без нарушения режима изоляции.

О выходе ролика Фадеев сообщил в Instagram. Он заявил, что члены съёмочной группы соблюдали дистанцию, операторы входили в его дом.

Собрали все эмоции, которые в нас бурлят в эти сложные времена, и превратили их в клип. Снимали (как практически всё, что сейчас происходит) в режиме самоизоляции, — написал продюсер.

По его словам, несмотря на то, что съёмки проводились дистанционно, именно такой формат подачи видеоряда «как нельзя лучше отражает настроение песни».

Как писал NEWS.ru, российский продюсер Максим Фадеев решил временно перепрофилировать свою мебельную фабрику под производство коек для московских больниц, в которых не хватает мест для больных коронавирусом. Изделия будут предоставлены учреждениям бесплатно.