В Италии открылся Фестиваль наций, посвящённый России

https://static.news.ru/photo/b7e78a66-e60b-11ea-b16a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/festivaldellenazioni

В итальянском городе Читта-ди-Кастелло начался 53-й Фестиваль наций. В 2020 году он посвящён России.

В ходе мероприятия прозвучат произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, сообщает ТАСС. Кроме того, гости фестиваля услышат музыку реже исполняющихся за рубежом Александра Скрябина и Николая Метнера.

Организаторы решили сфокусироваться именно на российском искусстве первой половины XX века. Отдельный вечер, посвящённый Метнеру, пройдёт с участием Луиджи Феррари, написавшего роман, вдохновлённого музыкой русского композитора.

Кроме того, состоится концерт в честь литературы и поэзии России. В музыкальном сопровождении прозвучат стихи Владимира Маяковского, Марины Цветаевой и Даниила Хармса.

Посвящение России было задумано давно, но из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось внести изменения в программу. В Италию на фестиваль не смогли приехать артисты Пермского театра оперы балета. Кроме того, потребовалось отменить два концерта симфонических оркестров, поскольку не представилось возможным рассадить музыкантов на безопасной дистанции.

Как писал NEWS.ru, телеведущий и генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму будет введён масочный режим. Также в целях профилактики коронавирусной инфекции будет соблюдена дистанция при рассадке гостей.