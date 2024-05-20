Умер стоявший у истоков The Beatles певец Фрэнк Айфилд Стоявший у истоков The Beatles певец Фрэнк Айфилд скончался на 87-м году жизни

Фото: Heritage-Images/Imagestate/Global Look Press

Фрэнк Айфилд

В возрасте 86 лет скончался стоявший у истоков легендарной группы The Beatles австралийский певец Фрэнк Айфилд, сообщило издание Metro со ссылкой на журналиста и историка музыки Гленна Бейкера. Айфилда не стало еще 18 мая, артист скончался во сне. Причина его смерти не раскрывается.

Фрэнк Айфилд начал выступать в 13 лет. Он выпустил 44 пластинки, признавался одним из лучших исполнителей в Австралии, Тасмании и Новой Зеландии. После переезда в Лондон Айфилд сотрудничал с The Beatles.

Айфилд снялся в ряде сериалов и фильмов, а также во множестве телешоу. Наиболее популярной стала музыкальная комедия Up Jumped a Swagman (1965 год). В ней артист исполнил главную роль — певца из Австралии Дэйва Келли, который попадает в неприятности в Лондоне.

Ранее стало известно, что умер актер из мюзикла «Последнее испытание» Олег Зимин. Артист ушел из жизни за 10 дней до своего дня рождения, 17 мая. Зимину, служившему в Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение» с 2006 года, 28 мая могло исполниться 65 лет. Актер скончался в столице. Причина смерти артиста не уточняется. Церемония прощания с Зиминым состоится 20 мая в Николо-Архангельском крематории.