Умер лидер группы Cardiacs Тим Смит

https://static.news.ru/photo/dde84ccc-cc17-11ea-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hagitool/wikipedia.com

Умер британский музыкант Тим Смит, известный как лидер группы Cardiacs. Ему было 59 лет.

Причина смерти не уточняется, передаёт NME. Однако известно, что артист перенёс в 2008 году сердечный приступ, после которого у него развилась дистония, функциональное нарушение нервной системы.

Смит основал Cardiacs в 1977 году. Коллектив выпустил девять альбомов, последний из которых, Guns, был опубликован в 1999 году.

Cardiacs не стал всемирно известным, однако участники групп Radiohead, Blur и Napalm Death отмечают, что творчество коллектива повлияло на их музыку.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Майк Шинода, известный как лидер группы Linkin Park, опубликовал клип на песню Open Door, которую записал при участии своих поклонников. Трек стал частью альбома Dropped Frames Vol. 1, вышедшего 10 июля.