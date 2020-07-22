Умер лидер группы Cardiacs Тим Смит

Умер британский музыкант Тим Смит, известный как лидер группы Cardiacs. Ему было 59 лет.
Причина смерти не уточняется,
Смит основал Cardiacs в 1977 году. Коллектив выпустил девять альбомов, последний из которых, Guns, был опубликован в 1999 году.
Cardiacs не стал всемирно известным, однако участники групп Radiohead, Blur и Napalm Death отмечают, что творчество коллектива повлияло на их музыку.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Майк Шинода, известный как лидер группы Linkin Park, опубликовал клип на песню Open Door, которую записал при участии своих поклонников. Трек стал частью альбома Dropped Frames Vol. 1, вышедшего 10 июля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен