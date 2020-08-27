У певицы группы Girls Aloud диагностировали рак груди

https://static.news.ru/photo/db7ff81c-e86f-11ea-8d17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Joseph/ZUMA Press/Global Look Press

Врачи диагностировали рак груди у британской певицы Сары Хардинг, известной как участница группы Girls Aloud. Коллектив существовал с 2002-го по 2013 год.

38-летняя Хардинг узнала о своей болезни ещё в начале года, однако рассказала об этом только сейчас. Она решилась внести ясность в слухи о своём состоянии после того, как в Сети стали обсуждать её недавнее появление в клинике.

Артистка рассказала в Instagram, что сейчас болезнь распространилась на другие клетки её организма.

В настоящее время я прохожу еженедельные сеансы химиотерапии и борюсь изо всех сил. Понимаю, что люди несколько в шоке, когда читают об этом в соцсетях, — написала она.

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