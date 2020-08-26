У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь

https://static.news.ru/photo/be102af4-e838-11ea-a85d-fa163e074e61_660.jpg Кэти Перри и Орландо Блум Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская певица Кэти Перри и британский актёр Орландо Блум стали родителями. У пары родилась дочь.

Девочку назвали Дейзи Дав Блум, сообщил отец в Instagram. Это первый ребёнок певицы и второй у актёра. В 2011 году у артиста вместе с супермоделью Мирандой Керр родился сын.

В публикации о рождении дочери пара решила привлечь внимание подписчиков к проблемам здравоохранения, возникшим в период пандемии коронавируса. Блум и Перри призвали жертвовать средства в ЮНИСЕФ, чтобы поддержать беременных и новорождённых.

Кроме того, запреты на массовые мероприятия и режим изоляции, введённые из-за распространения COVID-19, помешали паре сыграть свадьбу, которая должна была состояться в начале лета. Артисты обручились в 2019 году, писал NEWS.ru.