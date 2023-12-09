Треклист нового альбома Канье Уэста появился в Сети Рэпер Ty Dolla $ign опубликовал треклист нового альбома Канье Уэста

Фото: Walik Goshorn via imago-images.de/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Ty Dolla $ign опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) предполагаемый треклист их совместного альбома с Канье Уэстом. В нем указаны названия 18 композиций.

Ty Dolla $ign также выложил отрывок одной из песен, которая, судя по треклисту, будет открывать их совместный релиз с Уэстом. В композиции Everybody засэмплирован одноименный хит популярной в 1990-х американской поп-группы Backstreet Boys.

Everybody — одна из самых известных песен Backstreet Boys. Она вышла в 1997 году.

Ранее Уэст выпустил первый сингл с альбома Vultures, в котором вновь затронул тему обвинений в антисемитизме. В тексте рэпер задался вопросом, как его могут обвинять в нетерпении к евреям, если он занимался сексом с еврейской женщиной.

Минувшим летом Канье Уэст со своей новой женой Бьянкой Цензори шокировал итальянцев своими эксцентричными нарядами во время романтической поездки во Флоренцию. Американец появлялся на публике в обтягивающих колготках и босиком, а также с полотенцем на голове, а его супруга была замечена в полупрозрачном комбинезоне и откровенном боди.