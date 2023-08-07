Босой Канье Уэст в колготах и с полотенцем на голове разозлил итальянцев Канье Уэст разозлил прохожих «неуважительными» нарядами во время поездки по Италии

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори шокировали местных жителей эксцентричными нарядами во время романтической поездки во Флоренцию, сообщает Daily Mirror. Музыкант несколько раз появился на улицах города в обтягивающих колготах, без обуви, с полотенцем на голове, а его жена вышла в полупрозрачном комбинезоне и откровенном боди, пишет издание. Поклонники назвали образы пары «неуважительными».

Что случилось с Канье... ходить босиком по улицам, так себе идея, приятель. Нам не нужен этот мусор в Италии! — написал один из пользователей в соцсети.

Другой поклонник призвал Бьянку одеваться скоромнее и вести себя подобающим образом в консервативной католической стране.

Крайне неуважительно по отношению к другим людям выходить на улицу практически голой, — сообщил он.

Это не первый скандал, связанный с одеждой Канье Уэста, пишет Daily Mirror. Недавно поклонники раскритиковали музыканта за то, что он одел 10-летнюю дочь Норт Уэст в толстовку с капюшоном с маленькими дырочками для глаз, закрывающим лицо. Многие назвали образ «расистским» из-за сходства с капюшоном американской террористической организации Ку-клукс-клан, пропагандирующей превосходство белой расы.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст оказался популярнее, чем Россия и Украина согласно поисковым запросам в Google за 2022 год. Об этом сообщалось в годовом отчете поисковой системы. Интересно, что самые громкие скандалы часто оказывались однодневками, в то время как «скучные» или закулисные события на самом деле становились решающими для ситуации в мире, сообщалось в отчете.

