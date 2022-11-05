«Только на кладбище»: продюсер Лавров высказался о возвращении Гребенщикова Продюсер Лавров назвал большой ошибкой отказ Бориса Гребенщикова от родины

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Борис Гребенщиков

Продюсер Сергей Лавров раскритиковал уехавшего из России Бориса Гребенщикова за его слова о России. По мнению Лаврова, музыкант совершает большую ошибку, отказываясь от родины, сообщает портал Blitz+.

Речь идет о заявлении Гребенщикова, что Россия — давно уже «не его страна». Лидер «Аквариума» не появлялся на родине с 23 февраля, он давно живет в Лондоне.

Лавров в ответ сыронизировал, что раньше у Гребенщикова не хватало смелости произнести такие слова, а сейчас, когда деньги уже вывезены, можно говорить все, что угодно.

Смелости у него не хватало раньше сказать, что Россия не его страна. Сейчас может говорить, когда деньги уже вывезены. Думаю, ему уже никогда не будут рады в России. Да ему это и надо, — считает продюсер.

Лавров уверен, что музыканта больше никто и не вспомнит. И предрек ему самый печальный конец.

Он показал свое лицо. Никто его не вспомнит. Если и вернется, то только на кладбище, — сказал продюсер.

Ранее один из лидеров группы «Зверобой» Алексей Иовчев сказал, что очень скоро все уехавшие звезды начнут возвращаться в Россию, так как на Западе они никому не нужны. Он признался, что не хотел бы, чтобы они снова заняли свой «неоправданно высокий» статус, однако их судьбу придется решать самим россиянам.