Супруга Мамонова рассказала о его первых попытках дышать без ИВЛ

Супруга советского и российского музыканта и актёра Петра Мамонова — Ольга Мамонова — в беседе с NEWS.ru сообщила последние новости о здоровье мужа. По её словам, артист до сих пор в крайне тяжёлом состоянии и находится на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), однако врачи уже пробуют давать ему немного подышать самостоятельно.

Сегодня 12-е сутки. Дыхание на ИВЛ, но они уже пробуют вперемешку с собственным дыханием — вроде бы получается. Но он находится в стабильно крайне тяжёлом состоянии, — рассказала она.

Пока от аппарата Петра не отключают. Дыхание медики восстанавливают по счёту: получается какой-то вдох самостоятельный, остальные — ИВЛ, пояснила Ольга.

Также супруга музыканта прокомментировала информацию СМИ о том, что у Мамонова наблюдаются множественные проблемы со здоровьем. Сообщалось, что у него начали отказывать почки. Ольга опровергла эти заявления, назвав их «гадостью».

Все органы действуют самостоятельно. Там пишут всякую гадость. Это всё неправда — все органы справляются, кроме лёгких, — заключила Ольга.

Отметим, что Пётр Мамонов уже 16 дней находится в Коммунарке. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.