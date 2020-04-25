Стал известен победитель шоу «Голос. Дети»

Фото: Скриншот/1tv.ru

Американская группа The Offspring выпустила клип на песню Here Kitty Kitty. Трек приобрёл новую популярность после того, как свою версию исполнил герой документального сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» Джо Экзотик.

Участники The Offspring напомнили, что изначально композиция была записана коллективом The Clinton Johnson Band, «а не кем‑то из недавней документалки, на которую мы все подсели». Привет, ребята! Как и многие...