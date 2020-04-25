Стал известен победитель шоу «Голос. Дети»

Олеся Казаченко из команды Басты стала победительницей суперфинала очередного сезона «Голос. Дети» на Первом канале. Молодая исполнительница выступила с песней Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз».
Это помогло ей набрать наибольшее количество зрительских голосов. Эфир
Ранее NEWS.ru сообщал, что очередной скандал разгорается вокруг популярного шоу «Голос. Дети». На этот раз его причиной стал ролик с участием Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой, которые исполнили песню группы «Земляне». Видео заблокировали на YouTube из-за нарушения авторских прав.
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