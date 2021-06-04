Солистка группы «Слот» рассказала, почему «кайфовала» на карантине

https://static.news.ru/photo/f4bc0a22-c524-11eb-9ebf-96000091f725_660.jpg Дария Ставрович Фото: dariastavrovich/instagam.com

Солистка российской рок-группы «Слот» Дария Ставрович в разговоре с NEWS.ru рассказала, как коллектив пережил начало пандемии COVID-19. По её словам, двое в команде переболели коронавирусом, а один гитарист вакцинировался. Исполнительница призналась, что «первые месяцы получала кайф» на карантине: перенастроила график и занялась самообразованием.

Но ближе к лету музыканты соскучились по фестивалям и концертам. Эту часть жизни «как будто выключили, было ужасно грустно», отметила Ставрович. Звезда надеется, что основной тур «Слот» отыграет осенью.

Все эти онлайн-концерты... Я со своим сольным проектом попыталась провести акустический онлайн-концерт, но даже акустический онлайн-концерт было очень странно проводить. Я поняла, что эта тема вообще не для меня, без живого общения, без вот этой энергии вся эта химия не работает, не возникает никакой реакции, — считает вокалистка.

COVID-19 помешал и самой вокалистке посетить один из концертов. Билеты на шоу хранятся с 2019 года и «ждут своего часа». Говоря о грядущем «Нашествии», Ставрович назвала «чудом» сам факт проведения масштабного фестиваля и посоветовала прийти и «повеселиться», несмотря на обязательный ПЦР-тест.

В альбоме [«Инстинкт выживания»] группы «Слот» есть такая песня «Апокалипсис». Она не совсем о пандемии, она, наверно, навеяла какие-то размышления о роли нас, почему мы оказались в такой ситуации. У меня возникло такое ощущение, что планета нас закрыла, загнала по углам, как крыса тараканов, чтоб мы подумали над своим поведением. Она (песня «Апокалипсис». — NEWS.ru ), в общем, на экологическую тему. У меня пандемия вызвала почему-то такие ассоциации, — добавила исполнительница.

Очередную пластинку команда презентовала в середине и конце мая в Санкт-Петербурге и Москве соответственно, говорится в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте».

Накануне солист Lumen Рустем Булатов рассказал NEWS.ru, что все девять музыкантов группы, выступающие на гастролях, переболели COVID-19. Вакцинироваться они планируют ближе к осеннему туру. Сейчас с выступлениями «нет никаких проблем», за 1,5 месяца Lumen дали свыше 20 концертов, а во время вспышки инфекции занимались новым альбомом «Покажите Солнце», добавил вокалист.

Ранее сообщалось, что организаторы рок-фестиваля «Нашествие» назвали условие посещения мероприятия — меломанов пустят только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Пропуском на концерты станет и паспорт вакцинированного от коронавируса, говорится на странице «Нашествия» в социальной сети Facebook.