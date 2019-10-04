https://static.news.ru/photo/865b59a2-e821-11e9-ad94-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шевчук Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Музыкант Юрий Шевчук и его группа ДДТ давали концерт в одном из клубов Санкт-Петербурга, когда в один момент их выступление было прервано. В это время рок-коллектив исполнял песню «Милиционер в рок-клубе», по ходу которой на экране показывали видео с танцующим сотрудником правоохранительных органов.

Очевидцы предполагают, что именно эта композиция вкупе с видеорядом и стала причиной для прерывания концерта.

Во время данной песни в зале резко включили свет, а после в фан-зоне появилась охрана, которая отталкивала людей от ограждения, сообщает портал «Мойка78».

Ничего, прорвёмся, — заявил, уходя со сцены, лидер ДДТ.

Директор группы Вячеслав Борюсков, в свою очередь, отрицает причастность видеоряда и песни к тому, что концерт прервали. По его словам, причиной стала изначальная задержка мероприятия.

Была задержка мероприятия. Изначально время затянулось. Группа вышла позже на сцену, чем предполагалось изначально. Организаторы не остановили даже, а просто попросили закончить концерт, чтобы народ добрался и успел на метро, — передают слова Борюскова «Известия».

Ранее, как писал News.ru, рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.