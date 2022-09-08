Шевчук рассказал об отмене концерта ДДТ 24 сентября в Газпром Арене

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Юрий Шевчук

Концерт группы ДДТ, запланированный 24 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге переносится на неопределенный срок, рассказал NEWS.ru лидер коллектива Юрий Шевчук. Он рекомендовал поклонникам послушать готовящийся к выходу альбом.

Концерт группы ДДТ, запланированный на 24 сентября, переносится на неопределенный срок. Так, что пока могу только посоветовать прослушать готовящийся к выходу новый альбом группы. По максимуму постарался собрать там лирику, надеюсь людям понравится, — сказал Шевчук.

Накануне фронтмен ДДТ объявил о начале сбора средств на выпуск нового альбома «Творчество в пустоте» на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Артист предложил поклонникам разные привелегии за поддержку проекта: тем, кто согласится заплатить 500 рублей, музыканты готовы выслать цифровую версию альбома, за 5 тысяч рублей — запись на виниле, за 20 тысяч рублей музыкант обещает разместить имя спонсора на обложке альбома. К настоящему моменту собрано уже более 2 млн рублей.

Ранее на Шевчука составили протокол об административном правонарушении за высказывание на одном из концертов. В судебном постановлении сказано, что музыкант «призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения Вооруженных сил РФ при осуществлении военной операции, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС при осуществлении СВО».