Shazam назвал самые популярные песни у россиян

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Американская певица Мадонна напомнила о том, как на неё наложили штраф за поддержку гей-сообщества во время концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году. Сумма наказания составила якобы $1 млн.

Мадонна опубликовала в Twitter видео, на котором произнесла речь о борьбе за свободу и против нетерпимости. В этот момент в публике множество поклонников исполнительницы подняли распечатки с радужным флагом. Правительство...