Музыка

Shazam назвал самые популярные песни у россиян

17:58, 21 июля 2020 262
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложение для поиска музыки Shazam опубликовало рейтинг самых популярных песен среди российских слушателей. В статистике учитывались данные, собранные за первую половину 2020 года.

Самой востребованной композицией стала August белорусской группы Intelligency, сообщает «Афиша Daily». На втором месте оказалась Blinding Lights канадца Эйбела Тесфайе, известного как The Weeknd.

На третью строчку попала «Луна не знает пути» в исполнении Тайпан & Agunda, четвёртую позицию занял El Capon и трек Shut Up Chicken. Пятёрку лидеров замыкает Intihask артиста Hafex.

В топ-10 вошли Roses (Imanbek Remix) исполнителя SAINt JHN, Falling Тревора Дэниела, Disfruto (Audioiko Remix) Карлы Моррисон, everything i wanted от Билли Айлиш и «Двигаться» исполнителя Raim.

Список по жанрам выглядит следующим образом:

  • Поп-музыка: Intelligency — August
  • R&B: The Weeknd — Blinding Lights
  • Танцевальная музыка: El Capon — Shut Up Chicken
  • Альтернатива: Billie Eilish — everything i wanted
  • Хип-хоп / рэп: Raim — «Двигаться»
  • Кантри: Lil Nas X Feat. Billy Ray Cyrus — Old Town Road (Remix)
  • Латиноамериканская музыка: Pedro Capó & Farruko — Calma (Remix)
  • Рок: Дора — «Дорадура»

Как писал NEWS.ru, песня «Я свободен» российских музыкантов Валерия Кипелова и Сергея Маврина стала самой популярной после отмены режима самоизоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Песня была выпущена в 1997 году.

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