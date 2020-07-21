Shazam назвал самые популярные песни у россиян

Приложение для поиска музыки Shazam опубликовало рейтинг самых популярных песен среди российских слушателей. В статистике учитывались данные, собранные за первую половину 2020 года.
Самой востребованной композицией стала August белорусской группы Intelligency,
На третью строчку попала «Луна не знает пути» в исполнении Тайпан & Agunda, четвёртую позицию занял El Capon и трек Shut Up Chicken. Пятёрку лидеров замыкает Intihask артиста Hafex.
В топ-10 вошли Roses (Imanbek Remix) исполнителя SAINt JHN, Falling Тревора Дэниела, Disfruto (Audioiko Remix) Карлы Моррисон, everything i wanted от Билли Айлиш и «Двигаться» исполнителя Raim.
Список по жанрам выглядит следующим образом:
- Поп-музыка: Intelligency — August
- R&B: The Weeknd — Blinding Lights
- Танцевальная музыка: El Capon — Shut Up Chicken
- Альтернатива: Billie Eilish — everything i wanted
- Хип-хоп / рэп: Raim — «Двигаться»
- Кантри: Lil Nas X Feat. Billy Ray Cyrus — Old Town Road (Remix)
- Латиноамериканская музыка: Pedro Capó & Farruko — Calma (Remix)
- Рок: Дора — «Дорадура»
Как писал NEWS.ru, песня «Я свободен» российских музыкантов Валерия Кипелова и Сергея Маврина стала самой популярной после отмены режима самоизоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Песня была выпущена в 1997 году.
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