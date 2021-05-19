Прядь волос Курта Кобейна продали на аукционе за $14 тысяч

Прядь из шести волос музыканта, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе за $14 145 (более миллиона рублей), сообщили в пресс-службе аукционного дома Iconic Auctions.
Торги
Также с молотка ушла фотография момента стрижки певца в 1989 году. Его подстригла приятельница Тесса Осборн, которая позднее подарила волосы Джону Резникоффу, занесённому в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию волос знаменитостей. Именно он решил продать пряди.
Кроме того, с молотка был пущен принадлежавший Кобейну усилитель Marshall. Участник аукциона забрал его за $93 275 (6,8 млн рублей), а также получил в подарок DVD-копию Live and Loud — видеоальбома с последним туром Nirvana.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало документы о смерти Курта Кобейна. Среди материалов — письма от фанатов исполнителя с просьбами к властям США возобновить расследование гибели музыканта, так как официальная версия о самоубийстве вызывает сомнения.