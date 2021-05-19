Прядь волос Курта Кобейна продали на аукционе за $14 тысяч

https://static.news.ru/photo/c3f46f28-b8a5-11eb-aa9f-96000091f725_660.jpg Курт Кобейн Фото: Kathy Hutchins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прядь из шести волос музыканта, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе за $14 145 (более миллиона рублей), сообщили в пресс-службе аукционного дома Iconic Auctions.

Торги состоялись 15 мая. Начальная стоимость лота, закреплённого на пластиковой карточке, составляла $2500, всего было сделано 14 ставок. Самый длинный волос превышает пять сантиметров.

Также с молотка ушла фотография момента стрижки певца в 1989 году. Его подстригла приятельница Тесса Осборн, которая позднее подарила волосы Джону Резникоффу, занесённому в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию волос знаменитостей. Именно он решил продать пряди.

Кроме того, с молотка был пущен принадлежавший Кобейну усилитель Marshall. Участник аукциона забрал его за $93 275 (6,8 млн рублей), а также получил в подарок DVD-копию Live and Loud — видеоальбома с последним туром Nirvana.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало документы о смерти Курта Кобейна. Среди материалов — письма от фанатов исполнителя с просьбами к властям США возобновить расследование гибели музыканта, так как официальная версия о самоубийстве вызывает сомнения.