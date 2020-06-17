Против Бейонсе и Jay-Z подали иск за нарушение авторских прав

https://static.news.ru/photo/94e4fe36-b0af-11ea-a334-fa163e074e61_660.jpg Бейонсе и Jay Z Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ямайская танцовщица Л’Антуанетт Стайнс подала в суд на американских музыкантов Бейонсе и Jay Z за нарушение авторских прав. Артисты использовали интервью с ней в начале композиции.

По заявлению Стайнс, музыканты попросили её записать высказывания о любви и обещали, что дорожку будут использовать «в рекламных целях», сообщает NME. Танцовщица подписала контракт с Бейонсе и Jay-Z, во время чего ей повторили, что интервью пойдёт именно на промо.

Позже Стайнс обнаружила, что аудио с её голосом играет первую минуту в Black Effect. Она заявила, что чувствует себя «изнасилованной, как артистка», и планирует засудить Бейонсе и Jay-Z не только за нарушение авторских прав, но и за нарушение права на публичность.

Танцовщица требует возмещения морального ущерба, а также долю отчислений от продаж композиции. Музыканты пока никак не прокомментировали эти требования.

Ранее рэпер Jay-Z решил судиться с блогером за deepfake-ролик, в котором звучит его голос. Иск подала компания исполнителя Roc Nation, писал NEWS.ru.