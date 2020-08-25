Попугай Игги Попа стал попечителем ветеринарного госпиталя в Австралии

https://static.news.ru/photo/14e1a0f6-e6cc-11ea-ad7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/biggypop

Попугай какаду американского музыканта Игги Попа стал попечителем нового проекта австралийского госпиталя в Байрон Бэй. Его ветеринары спасают пострадавших от лесных пожаров животных.

О новом статусе птицы говорится в Instagram-аккаунте, который Игги Поп посвятил ей. Попугай заявил, что решил поддержать Байрон Рэй, когда узнал о плачевных последствиях пожаров в Австралии в 2019 и 2020 годах.

Я птичка и довольно дикая, и у меня много родственников-какаду в Австралии. Я сильно расстроился, когда узнал, что 180 млн птиц погибли в катастрофических пожарах, убивших 3 миллиарда животных прошлым австралийским летом. Меня это ужаснуло, — рассказал Бигги Поп.

Игги Поп нашёл попугая в 2008 году в американском штате Флорида в лавке придорожного торговца. Птица была в плохом состоянии, и музыкант забрал его к себе и выходил, сообщает Pitchfork. В 2016 году артист завёл ему Instargam, и теперь Бигги Попа можно назвать настоящим инфлюенсером.

Ранее Джеймс Ньюэл Остерберг-мл., известный как Игги Поп, прочитал оду своему умершему псу. Запись рассказа стала частью проекта Bedtime Stories, писал NEWS.ru.