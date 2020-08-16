Поклонники Little Big оказались скупы на лайки для нового хита группы

https://static.news.ru/photo/05f7c79c-dfd2-11ea-87c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Little Big/youtube.com

Новый клип группы Little Big на трек Tacos приблизился к отметке в пять миллионов просмотров. За двое суток, которые были у зрителей YouTube, под ним оставили более 31,5 тысячи комментариев.

По сюжету танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов приходит на кухню, чтобы поесть. Однако внезапно кетчуп, горчица, хот-дог и бутылка газировки, стоящие на столе, оживают и становятся участниками Little Big.

В ролике также показаны танцы музыкантов в одежде, сделанной из еды, где они играют на инструментах, сделанных из посуды. Исполнители в треке поют о том, как любят поесть, а их любимые блюда — тако и буррито.

Впрочем, несмотря на яркую стилистику ролика, соотношение лайков и дизлайков свидетельствует о том, что он воспринят зрителями достаточно прохладно. Понравился он 367 тысячам увидевших его, а не понравился 71 тысяче юзеров.

Для сравнения: за три месяца после релиза пользователи поставили под клипом на песню Hypnodancer 125 тысяч дизлайков, что в 1,8 раза больше, чем у нового творения. Однако лайков под предыдущим видео — 1,9 млн, а это больше уже в 5,2 раза.

У предыдущего клипа соотношение «понравилось / не понравилось» составляет примерно 15 к 1, а у нового — только 5 к 1.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники в комментариях раскритиковали новый клип. Наряду с восторженными там есть и негативные отзывы. По мнению фанатов, у группы начался творческий кризис, а тематика клипов приелась.