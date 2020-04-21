Пианист Игорь Левит выступит на Нобелевском концерте

Немецкий пианист российского происхождения Игорь Левит примет участие в Нобелевском концерте в Стокгольме. Событие состоится 8 декабря.
Левит выступит в сопровождении Стокгольмского королевского филармонического оркестра под управлением Стефана Денева,
Пианист родился в городе Горьком (сейчас Нижний Новгород) в 1987 году. Его семья эмигрировала в 1995 году в Германию, где он получил образование в Академии музыки, театра и медиа Ганновера.
Как писал NEWS.ru, украинский и российский артист балета Сергей Полунин выступит в пустом зале концертного зала «Зарядье». Его представление будет транслироваться онлайн.
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