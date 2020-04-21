Пианист Игорь Левит выступит на Нобелевском концерте

https://static.news.ru/photo/98594854-83ca-11ea-bce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Levit/ Facebook

Немецкий пианист российского происхождения Игорь Левит примет участие в Нобелевском концерте в Стокгольме. Событие состоится 8 декабря.

Левит выступит в сопровождении Стокгольмского королевского филармонического оркестра под управлением Стефана Денева, сообщает ТАСС. Мероприятие относится к официальной программе Нобелевской недели и традиционно проходит каждый год в честь новых лауреатов премии.

Пианист родился в городе Горьком (сейчас Нижний Новгород) в 1987 году. Его семья эмигрировала в 1995 году в Германию, где он получил образование в Академии музыки, театра и медиа Ганновера.

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