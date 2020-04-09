Сергей Полунин станцует в пустом зале «Зарядье» в рамках онлайн-концерта

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

На стриминговом сервисе Amazon и сайте британского театра «Сохо» в рамках благотворительной программы покажут запись моноспектакля «Дрянь», который лёг в основу одноимённого сериала Фиби Уоллер-Бридж. Вырученные деньги пойдут на поддержку пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

В Великобритании и Ирландии представление вышло 6 апреля и будет доступно в течение двух суток, сообщает Variety. Жители США смогут посмотреть «Дрянь» на платформе Amazon Prime в течение двух недель...