Сергей Полунин станцует в пустом зале «Зарядье» в рамках онлайн-концерта

Украинский и российский артист балета Сергей Полунин выступит в пустом зале концертного зала «Зарядье». Его представление будет транслироваться онлайн.
Полунин покажет балет Sacré, посвящённый танцовщику и хореографу Вацлаву Нижинскому, сообщается в соцсетях концертного зала.
Мы благодарны Сергею за его желание поддержать наших зрителей и всех людей, которые сейчас находятся в самоизоляции дома, за решение приехать и станцевать перед пустым залом, но зная, что миллионы людей будут смотреть спектакль через экраны своих компьютеров и телефонов, — цитируются слова генерального директора площадки Ольги Жуковой.
В основе Sacré леджит балет Игоря Стравинского «Весна священная». Постановкой занимался Юко Оиши.
Как писал NEWS.ru, на стриминговом сервисе Amazon и сайте британского театра «Сохо» в рамках благотворительной программы покажут запись моноспектакля «Дрянь», который лёг в основу одноимённого сериала Фиби Уоллер-Бридж. Вырученные деньги пойдут на поддержку пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
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