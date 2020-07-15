Певица Megan Thee Stallion заявила, что стала жертвой перестрелки

Американская рэп-исполнительница Меган Джовон Рут Пит, известная как Megan Thee Stallion, рассказала, что стала жертвой перестрелки. О том, что её задержали, стало известно 12 июля.
Полиция задержала Megan Thee Stallion вместе с Дейстаром Петерсоном, известным как рэпер Tory Lanez, и ещё одной женщиной, имя которой не называется,
На место вызова также прибыл вертолёт. Находившемуся за рулём Петерсону и его спутницам приказали покинуть авто. Отмечается, что все трое были одеты в купальные костюмы.
Позже Megan Thee Stallion заявила, что получила огнестрельное ранение. По её словам, полиция не арестовывала её, а доставила в больницу, чтобы извлечь пули.
Как писал NEWS.ru, рэпер Канье Уэст сделал первый шаг для регистрации в качестве кандидата на участие в выборах президента США. Музыкант 15 июля заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США (Federal Election Commision, FEC).
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