Певица Megan Thee Stallion заявила, что стала жертвой перестрелки

https://static.news.ru/photo/6b26e144-c753-11ea-8ce3-fa163e074e61_660.jpg Megan Thee Stallion Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская рэп-исполнительница Меган Джовон Рут Пит, известная как Megan Thee Stallion, рассказала, что стала жертвой перестрелки. О том, что её задержали, стало известно 12 июля.

Полиция задержала Megan Thee Stallion вместе с Дейстаром Петерсоном, известным как рэпер Tory Lanez, и ещё одной женщиной, имя которой не называется, сообщает TMZ. Правоохранители прибыли к машине, в которой находилось три человека, после того как в полицию поступил звонок о пяти выстрелах с описанием автомобиля, за рулём которого был рэпер.

На место вызова также прибыл вертолёт. Находившемуся за рулём Петерсону и его спутницам приказали покинуть авто. Отмечается, что все трое были одеты в купальные костюмы.

Позже Megan Thee Stallion заявила, что получила огнестрельное ранение. По её словам, полиция не арестовывала её, а доставила в больницу, чтобы извлечь пули.

Как писал NEWS.ru, рэпер Канье Уэст сделал первый шаг для регистрации в качестве кандидата на участие в выборах президента США. Музыкант 15 июля заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США (Federal Election Commision, FEC).