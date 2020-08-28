Певца Ар Келли избил сокамерник

Американского певца Роберта Келли, известного как Ар Келли, избил сокамерник. Инцидент произошел в исправительном центре в Чикаго.
Ар Келли сидел на своей кровати в момент, когда обидчик зашёл в камеру и начал потасовку,
Драка длилась недолго, и после случившегося врач осмотрел певца. Он на нашёл на теле пострадавшего серьёзных травм.
Ар Келли обвинили в растлении несовершеннолетних. Пострадавшим от его действий девушкам было от 13 до 16 лет, писал NEWS.ru. В настоящее время продолжается рассмотрения дела артиста.
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