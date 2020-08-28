Певца Ар Келли избил сокамерник

https://static.news.ru/photo/161b0236-e934-11ea-920c-fa163e074e61_660.jpg

Американского певца Роберта Келли, известного как Ар Келли, избил сокамерник. Инцидент произошел в исправительном центре в Чикаго.

Ар Келли сидел на своей кровати в момент, когда обидчик зашёл в камеру и начал потасовку, сообщает TMZ. Напавшего разозлило, что тюрьму, несколько раз блокировали из-за протестующих людей, которые окружали здание, чтобы поддержать артиста.

Драка длилась недолго, и после случившегося врач осмотрел певца. Он на нашёл на теле пострадавшего серьёзных травм.

Ар Келли обвинили в растлении несовершеннолетних. Пострадавшим от его действий девушкам было от 13 до 16 лет, писал NEWS.ru. В настоящее время продолжается рассмотрения дела артиста.