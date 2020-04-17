Ар Келли захотел выйти из тюрьмы из-за опасения заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/6e2c4514-80b3-11ea-8eff-fa163e074e61_660.jpg Ар Келли Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американский певец Роберт Келли, известный как Ар Келли, обвинённый в растлении несовершеннолетних, попросил выпустить его из тюрьмы. Защита артиста предлагает такой вариант, чтобы обезопасить его от заражения коронавирусом.

Ар Келли сейчас находится в исправительном центре Metropolitan в городе Чикаго. Он подал запрос в суд после того, как у шести заключённых диагностировали COVID-19, сообщает Variety.

На прошлой неделе окружной судья Энн Доннелли отклонила просьбу выпустить артиста, сославшись на то, что он может попытаться покинуть страну или начать запугивать свидетелей по его делу.

Ар Келли обвиняют в растлении несовершеннолетних. Пострадавшим от его действий девушкам было от 13 до 16 лет. Артист находится под арестом, и суд отказался выпускать его под залог, писал NEWS.ru.