«Особых распоряжений не было»: Пригожин об отмене концерта Арбениной Пригожин: концерт Арбениной в Южно-Сахалинске могли отменить местные власти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Иосиф Пригожин

Решение об отмене концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске могли принять местные чиновники, предположил продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его мнению, в случае необоснованности таких действий музыкантам необходимо отстаивать свои права.

Кто-нибудь видел эти оригинальные списки? Тут вопросы возможны на местном уровне принятия решений местными чиновниками. Они могут для себя принять решение: «Мы не хотим этого делать». Из центра не было каких-то особых распоряжений, — сказал продюсер.

При этом у федеральных властей, по его мнению, сегодня и без того «много забот и хлопот». Пригожин усомнился, что при таком обилии информации в наши дни можно отследить за каждым, кто, что и где сказал. Продюсер отметил, что ему жаль слушателей, которые таким образом лишаются возможности посещать концерты своих кумиров.

Менеджерам или артистам нужно побороться за свое право, если это носит характер совпадения. Если это случайность, то нужно на эту тему как-то общаться, разговаривать, выходить на разные уровни, — отметил он.

Арбенина ранее рассказала, что ее концерт на Сахалине отменили в последний момент из-за того, что в те же даты на ледовой арене внезапно решили провести фестиваль по чирспорту. И это при том, что концерт был заявлен в расписании еще два месяца назад, отметила артистка.

Ранее концерт Арбениной на Сахалине призывал отменить местный депутат Александр Шарифулин, утверждавший, что рокер придерживается антироссийской позиции. По его словам, Арбенина не поддержала присоединение Крыма к РФ и отказывалась выступать в Донбассе, при этом в 2014 году приезжала с концертом в Киев.