Назван живущий в США российский певец, который «не рыпается» обратно Бабичев: Леонтьев остается в США и редко появляется в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Российский певец Валерий Леонтьев давно живет в США и крайне редко появляется в России, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Зная сегодняшнюю ситуацию, отмечает эксперт, артист «даже не рыпается» и остается в Штатах. При этом он дает частные концерты на закрытых мероприятиях для русскоязычной аудитории.

У Леонтьева, как говорят, много лет есть дом в США, где он живет давно и крайне редко появляется в РФ. Но, зная сегодняшнюю ситуацию, он даже не рыпается, остается в США. Дает, разве что, частные концерты на закрытых мероприятиях, скорее всего, даже не в России: Дубай и еще какие-то места, где он может выступить для русскоязычной аудитории, — говорит Бабичев.

До этого Бабичев рассказал, что концерты певицы Кристины Орбакайте отменяют в России, поскольку граждане негативно настроены против артистов, которые живут за границей, а в Россию приезжают «собирать дань» с поклонников. По его мнению, звезда максимум может рассчитывать на частные мероприятия, без видеосъемки, чтобы ничего не просочилось в Сеть, так как будут последствия. Он подчеркнул, что сейчас «хейтерская история работает хорошо» и люди очень негативно относятся к тем, кто уезжает из России.