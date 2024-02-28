Назван «сбитый летчик» эстрады 2000-х, внезапно получивший мировую славу Критик Бабичев связал популярность Кати Лель с ностальгией по 1990-м и нулевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катя Лель

Певица Катя Лель, которую долгое время считали «сбитым летчиком», смогла вернуться на сцену с общемировой славой благодаря ностальгическому тренду на хит «Мой мармеладный», заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По мнению эксперта, публика скучает по временам, когда музыка была разной, а артисты — «безбашенными». Он отметил, что творчество многих звезд 1990-х и нулевых сейчас получает второе или третье дыхание.

Та же самая Катя Лель, многие считали ее «сбитым летчиком», давно не создавала ничего заметного. И вдруг не просто возвращение популярности, а общемировой тренд с «Мой мармеладный». Повезло. Но везет тем, кто для этого что-то делает, — поделился мнением эксперт.

Бабичев также обратил внимание на перезапуск шоу «Фабрика звезд», которое было популярным в 2000-е. По его словам, сейчас многие вспоминают про эту телепередачу и обсуждают судьбы ее выпускников.

И вдруг все резко поняли: вроде и песни неплохие создавались. <...> А тогда отношение было как к ширпотребу, недолговечному продукту, однодневным песням. Да, есть и такие. Но есть треки, которые слушают и сейчас, по которым скучают, — подчеркнул музкритик.

Ранее Бабичев перечислил самых влиятельных продюсеров в шоу-бизнесе. По его мнению, для российской сцены многое сделали Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш и Максим Фадеев.