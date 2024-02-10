Музкритик назвал самых влиятельных продюсеров России Критик Бабичев назвал четырех самых влиятельных продюсеров России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Крутой

Музыкальный критик Евгений Бабичев перечислил самых влиятельных продюсеров в шоу-бизнесе. По его мнению, высказанному NEWS.ru, для российской сцены многое сделали Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш и Максим Фадеев.

Если у Крутого больше композиторская, музыкальная история, то Матвиенко не только пишет песни, но и продвигал коллективы. Ему надо отдать должное за созданные бренды «Любэ», «Иванушки», первую «Фабрику», группу «Корни», — сообщил критик.

Он также напомнил, что Дробыш сделал из простого выпускника «Фабрики звезд» Стаса Пьехи серьезного артиста. Теперь у певца дуэты с певцом Григорием Лепсом и певицей Ириной Аллегровой. Кроме того, сейчас Дробыш помогает исполнителю Николаю Носкову в трудной ситуации, организует его выступления.

Максим Фадеев — без него трудно представить российский шоу-бизнес. Сейчас узнал, что он кому-то из зарубежных звезд разрешил перепеть «Мой мармеладный» Кати Лель. Вот вам пример — когда-то давно написал трек без особых на него надежд, а сейчас трудно даже представить, сколько авторских отчислений он приносит Фадееву. Это большая удача, — резюмировал Бабичев.

Песня в исполнении Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи надевают меховые шапки и шубы и танцуют под хит российской артистки. При этом тиктокеры, пытаясь попасть в текст, не понимают значения слов «попробуй джага-джага» и просят перевод. Более того, песня заняла третье место в чарте Viral 50 в Spotify.