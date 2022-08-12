Найдена идеальная замена потерявшейся в горах Бузовой Продюсер Рудченко: Бузову на сцене можно заменить певицей Максим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

12 августа Ольга Бузова пропала в горах в Сочи. Певица перестала выходить на связь и публиковать фотографии. Пока одни россияне начали активно следить за ее лентой в соцсетях с надеждой увидеть новую публикацию, другие занялись поисками альтернативы. Так, музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что заменить Бузову на российской сцене сможет певица Максим. Он подчеркнул, что у них схожий охват аудитории.

Если она потеряется в Сочи окончательно, то это не большая проблема, так как Бузову спокойно можно заменить на сцене, например, певицей Максим. И охваты у них примерно одинаковые. Тем более, что новые ремиксы певицы Максим достаточно хорошо заходят в TikTok, — отметил Рудченко.

По его мнению, различает их лишь творческий путь — Бузова начинала свою карьеру, выступая в клубе для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И, как утверждает продюсер, они до сих пор являются одними из самых преданных ее фанатов.

Ранее пиар-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский в беседе с NEWS.ru подтвердила исчезновение исполнительницы. Уже сутки она не выходит на связь, после того как отправилась в горы Сочи. На таинственное исчезновение обратили внимание поклонники телеведущей, которая перестала публиковать сторисы в социальных сетях.