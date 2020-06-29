На Сахалине и Курилах разрешили концерты с любым числом участников

https://static.news.ru/photo/6ccd57b0-ba12-11ea-a734-fa163e074e61_660.jpg Фото: sakhalin.gov.ru

На Сахалине и Курильских островах местные власти разрешили проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях с неограниченным количеством участников. Посетители концертов должны будут соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

До этого в Сахалинской области можно было проводить выступления для аудитории не более 50 человек. Регион стал первым в России, где сняли ограничения на массовые мероприятия в закрытых помещениях, говорится на сайте местного правительства.

Ранее стало известно, что на парковке спортивного комплекса «Лужники» в Москве пройдут концерты для зрителей, соблюдающих режим изоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие получило название Live & Drive.

Как писал NEWS.ru, российские музыканты обратились к своим поклонникам с призывом не сдавать билеты на концерты, которые артистам пришлось отложить из-за COVID-19.