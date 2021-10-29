Музыкант Эд Ширан выпустил новый альбом и рассказал о борьбе с COVID

Британский музыкант Эд Ширан сообщил о выходе своего четвёртого альбома и о том, как он борется с коронавирусом. Новости он разместил на своей странице в Twitter.

Новый сольный альбом Ширана носит название Equals. Музыкант заявил, что из свех его альбомов этот является его любиым.

Из всех моих альбомов этот мой самый любимый. Очень им горжусь. Спасибо всем тем замечательным людям, которые помогали мне над ним работать. <...> Надеюсь, что поклонникам он понравится не меньше, — написал Ширан.

В минувшее воскресенье музыкант сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, в связи с чем ему необходимо соблюдать самоизоляцию. Однако уже в пятницу Ширан рассказал в интервью ВВС, что чувствует себя намного лучше.

Думаю, что все это уже идёт к завершению, но в начале недели симптомы у меня были довольно паршивые, — рассказал музыкант.

Он, в частности, отметил, что накануне выхода своего нового альбома лёг спать, хотя раньше всегда дожидался полуночи и старта продаж.

Эд Ширан является одним из наиболее коммерчески успешных артистов современности. Его дебютный альбом Plus, вышедший в 2011 году, разошёлся тиражом более 10 млн экземпляров. Вторая пластинка — Multiply — вышла в 2014 года и завоевала статус платиновой 90 раз. По всему миру было продано боле 20 млн копий. Третий альбом Divide от 2017 года преодолел планку в 25 млн проданных копий.

За свою карьеру Ширан четырежды становился лауреатом «Грэмми» и получил множество других престижных музыкальных наград

Ранее стало известно, что народный артист России, актёр Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией. В августе мужчина уже попадал в больницу с таким же диагнозом, в обоих случаях тест на COVID-19 был отрицательным.