Музыкальный сервис Spotify испытывает перебои

https://static.news.ru/photo/28474b36-30ab-11eb-a739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи в Европе и США жалуются на сбои в работе музыкального сервиса Spotify. Об этом сообщил сайт Downdetector.

По данным портала, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, проблемы в работе Spotify начались около 12:00 по московскому времени. Основная часть неполадок зафиксирована в Нидерландах, Великобритании и Германии.

Кроме того, небольшое количество сбоев также обнаружено во Франции, Испании, Италии, Польше, Венгрии, скандинавских странах и США. В России сбоев меньше в сравнении с другими странами.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с прослушиванием музыки (81%), у 14% пользователей возникли проблемы со входом в Spotify, у 3% — с работой веб-сайта музыкального сервиса. В компании заявляют, что были внесены некоторые изменения и всё скоро вернётся в норму.

Как писал NEWS.ru, в стриминговом сервисе Spotify может появиться функция караоке. Новый режим был случайно обнаружен в приложении.

Функцию нашла программист Джейн Манчун Вонг, которая исследовала код приложения Spotify, сообщает Music Business Worldwide. Ранее она находила в исходниках Spotify видеоподкасты и даже режим виртуального концерта.

Отмечается, что появление караоке в сервисе вполне ожидаемо. Например, в Китае популярностью пользуется караоке-приложение WeSing, которое собирало 10 млн записей в день и охватило 77% рынка.