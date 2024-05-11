Музкритик назвал главные проблемы Евровидения, «извратившие» конкурс Музкритик Бабичев: политика превратила Евровидение в поле боя

Фото: Andreas Hillergren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немо представляет Швейцарию с песней «The Code», конкурс песни «Евровидение»

Политика стала одной из главных проблем Евровидения, считает музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что в последние годы мероприятие практически превратилось в «поле боя».

Одна из главных проблем Евровидения— политика. Конкурс практически стал полем боя. Один допуск Израиля создал настолько напряженную ситуацию, что организаторы пошли на беспрецедентные меры безопасности. Думаю, создатели Евровидения основывали проект с совершенно другим посылом и не думали, что их идею могут извратить, — отметил собеседник.

Бабичев добавил, что не приемлет и новшество, которое позволяет участникам использовать записанный бэк-вокал. Эксперт объяснил, что в музыкальном конкурсе все же хочется слышать талантливые голоса, лучшие, которые отобрала страна-участница.

А не как в этом году Олли Александер от Британии позволяет себе из-за этого не петь по 20–30 секунд. Это просто ужас. Что он делает на конкурсе? — возмутился критик.

Специалист отметил, что на Евровидении важна харизма артиста, песня и фишки, которые может применять исполнитель. По его мнению, зрители и поклонники конкурса по всему миру любят именно это.

Также Евгений Бабичев предположил, что победу на Евровидении одержит участник от Хорватии Марко Пуришич. По его мнению, в список фаворитов также можно включить швейцарца Немо Меттлера, но у него достаточно сложная песня, состоящая сразу из нескольких частей.