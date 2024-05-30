«Метафорично»: Лещенко об автобиографической книге жены Лев Лещенко заявил, что автобиографическая книга его жены «метафорична»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Лев Лещенко (в центре)

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что читал автобиографическую книгу своей супруги Ирины «Диалоги с собой». На презентации альбома Юрия Киселева в Москве певец рассказал журналистам, что сборник эссе содержит много метафорических описаний из жизни четы Лещенко, передает корреспондент NEWS.ru.

Она писала книгу очень недолго, всего полгода, но она быстро пишет очень. Книга называется «Диалоги с собой» — это размышления о жизни, о битвах, осадах, приключениях, как говорил Отелло. Она пишет в иносказательном формате, да, есть частично какие-то кусочки биографии, ну, скажем, сказка «Поющий лев». Лев, вокруг него прайд, как он пел верхним голосом, ему не давались нижние ноты. Метафорично достаточно, — признался певец.

Автобиографическую книгу Ирина Лещенко выпустила в преддверии своего 70-летнего юбилея, в начале мая. По ее словам, это «история осознания себя в мире», жизни в семье, одиночества и встречи с Львом Лещенко.

В марте народный артист РСФР допустил, что скоро может уйти со сцены. 82-летний певец уточнил, что ему становится «трудновато петь» сольные концерты, но предложения выступить он до сих пор получает очень часто. По его словам, он старается выбирать среди них наиболее интересные.