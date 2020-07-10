Massive Attack выпустили видеоальбом о глобальном потеплении

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Британская группа Massive Attack опубликовала мини-альбом, получивший название Eutopia. Работа посвящена проблеме глобального потепления.

Коллекция песен вдохновлена книгой Томаса Мора, написанной в XVI веке, сообщает Pitchfork. В записи песен приняли участие группы Algiers и Young Fathers, а также исполнитель Сол Уильямс.

Кроме того, на альбоме появились политические спикеры, среди которых Кристиана Фигерес, написавшая Парижское соглашение ООН, а также профессоры Гай Стэндинг и Габриэль Цукман.

Режим изоляции раскрыла лучшие аспекты и худшие недостатки человечества. Этот период неопределённости и беспокойства заставил нас задуматься над очевидной необходимостью изменить разрушительные системы, с которыми мы живём. Работая с тремя экспертами, мы создали звуковой и визуальный диалог по этим глобальным, структурным вопросам, а также по объявлению чрезвычайной климатической ситуации, отказу от налогового убежища и универсального базового дохода, — говорится в пресс-релизе артистов.

В 2019 году участники Massive Attack решили вложиться в изучение уровня выброса углерода в атмосферу по причине деятельности музыкантов. Исполнители объединились с учёными из Центра исследований изменения климата Тиндалла, чтобы составить карту углеродного следа, который оставляют гастролирующие артисты, писал NEWS.ru.