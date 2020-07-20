«Машина времени» выступит в Москве для байкеров и автомобилистов

Рок-группа «Машина времени» даст концерт на парковке московского спорткомплекса «Лужники». Выступление 19 июля пройдёт в рамках концертной серии Live & Drive для зрителей на автомобилях и мотоциклах.
Об этом
Особенностью концертов серии Live & Drive является то, что артисты выступают на сцене, а звук передаётся через динамики и по FM-частоте. Благодаря этому соблюдается социальная дистанция, необходимая при пандемии COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант и фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, как министр культуры Ольга Любимова не дала снять фильм к 50-летию группы. В период, когда она занимала пост директора департамента кинематографии ведомства, по словам музыканта, Любимова забраковала инициативу, хотя Владимир Мединский, занимавший на тот момент пост главы Минкультуры, «на словах» одобрил идею.
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