https://static.news.ru/photo/d2dadf3c-c8a0-11e9-a233-fa163e074e61_660.jpg Пётр Мамонов Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Музыканта Петра Мамонова перевели из реанимации в кардиологическое отделение одной из московских клиник. Об этом рассказала жена артиста Ольга. По её словам, через месяц музыканту предстоит ещё одна операция на сердце.

Петю перевели в кардиологическое отделение, через 30 дней будет ещё одна операция, — цитирует её РИА Новости .

По её словам, состояние артиста стабильное, однако он не любит лечиться и тяжело переносит нахождение на больничной койке.

Мамонова госпитализировали в кардиореанимацию с диагнозом «инфаркт миокарда». 26 августа врачи его прооперировали.

Ранее, как писал News.ru, супруга артиста рассказала, что он попросил привезти ему в больницу диски с проповедями. Жена надеется на скорое выздоровление актёра и говорит, что он человек сильный и верующий и должен скоро поправиться.