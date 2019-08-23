https://static.news.ru/photo/e8e00f30-c70d-11e9-81c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский актёр, музыкант, основатель и лидер андеграундной группы «Звуки Му» Пётр Мамонов находится в стабильном состоянии. Супруга артиста Ольга Мамонова рассказала, что он попросил привезти ему в больницу диски с проповедями.

Она также отметила, что врачи кроме как о стабильности состояния, ничего не сообщают.

Он уже разговаривает, ему лучше, видно, губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький, и разговаривает, и все разумно, и все логично. Вот послал меня опять в Верею за 140 километров, чтоб я ему диски отца Дмитрия Смирнова привезла с проповедью. Говорит мне: «А то лежу тут, как дурак, буду проповеди слушать». Вот, еду, — рассказала Ольга Мамонова.

Жена надеется на скорое выздоровление актёра и говорит, что он человек сильный и верующий и должен скоро поправиться, передаёт РИА Новости .

После выздоровления Петра Мамонова придётся решать вопрос с отменёнными спектаклями. Ольга утверждает, что игру на сцене сейчас он не потянет чисто физически. Она предполагает вариант организации творческих встреч после того, как Мамонов поправится.

Я Петру больше не верю! Он думал, что сильный, нет, вот инфаркт! Я никак не ожидала, ни с какой стороны. Ему 68 лет всего, какой инфаркт. Но он своим сердцем, правда, за все переживает, — сказала она.

Ранее News.ru писал, что Ольга Мамонова опровергла информацию о том, что инфаркт у артиста случился в клинике нервных болезней Кожевникова и рассказала подробности произошедшего.