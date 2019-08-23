https://static.news.ru/photo/8d7aef72-c675-11e9-b29a-fa163e074e61_660.jpg Пётр Мамонов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Состояние госпитализированного актёра и музыканта Петра Мамонова стабильно.

Как сообщила Telegram-каналу Mash жена Мамонова Ольга, артист находится в реанимации в стабильном состоянии.

Некоторые журналисты звонят и спрашивают: «Когда похороны?», мне даже плохо стало от такого вопроса, сейчас всё раздуют, как обычно, — пожаловалась супруга артиста.

Ольга Мамонова напомнила, что её муж — глубоко верующий человек, который «из церкви не вылазит». Также жена Петра Мамонова опровергла информацию о том, что её супруга госпитализировали из клиники нервных болезней Кожевникова. Артиста, по словам супруги, скорая помощь забрала из дома в Большом Каретном переулке.

Ранее News.ru сообщил об экстренной госпитализации Петра Мамонова в Первую градскую больницу в связи с инфарктом.