Состояние госпитализированного актёра и музыканта Петра Мамонова стабильно.
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Некоторые журналисты звонят и спрашивают: «Когда похороны?», мне даже плохо стало от такого вопроса, сейчас всё раздуют, как обычно, — пожаловалась супруга артиста.
Ольга Мамонова напомнила, что её муж — глубоко верующий человек, который «из церкви не вылазит». Также жена Петра Мамонова опровергла информацию о том, что её супруга госпитализировали из клиники нервных болезней Кожевникова. Артиста, по словам супруги, скорая помощь забрала из дома в Большом Каретном переулке.
Ранее News.ru сообщил об экстренной госпитализации Петра Мамонова в Первую градскую больницу в связи с инфарктом.